Госдума приняла закон о праве судимых заключать контракты на военную службу

Государственная дума РФ во вторник, 20 июня, приняла закон о праве судимых, а также ограниченно годных заключать контракты о военной службе в Вооруженных силах (ВС) РФ в период мобилизации и военного положения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума РФ во вторник, 20 июня, приняла закон о праве судимых, а также ограниченно годных заключать контракты о военной службе в Вооруженных силах (ВС) РФ в период мобилизации и военного положения.

Напомним, авторами инициативы были глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, а также его первый заместитель Андрей Красов. Законопроект приняли в первом чтении на прошлой неделе, 14 июня.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», - отмечалось в пояснительной записке.

При этом отмечается, что данное нововведение не коснется тех граждан, которые совершили тяжкие преступления, связанные с призывами к террористической и экстремистской деятельности, а также хищением ядерных материалов или же незаконным обращением с ними.