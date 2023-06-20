Минтранс: рост цен на авиабилеты экономкласса не превышает индекс инфляции Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Рост цен на билеты экономкласса в период с января по сентябрь 2023 года в России не превышает прогнозируемый ранее Банком России индекс инфляции. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе Минтранса после обработки данных, предоставленных ФАС России.

Также в ведомстве подчеркнули, что тарифы на авиаперевозку устанавливаются компаниями с учетом текущего спроса на рынке и конкуренции среди перевозчиков.

Пассажиры всегда выбирают наиболее выгодный для себя билет на определенную дату и оценивает цену, качество рейса и его доступность. Эта система не позволяет авиакомпаниям устанавливать цены на билеты исходя из собственных расходов.

Так например по мере приближения периода перевозки, цены на авиабилеты могут снижаться за счет скидочных программ и в мае 2023 года было зафиксировано снижение цен на билеты на три процента из-за внедрения скидок и акций.

Сейчас ФАС совместно с Минтрансом разрабатывают новую единую методологию оценки стоимости билетов, которая позволит рассчитывать реальную величину средней цены на авиаперевозки для пассажиров.

Напомним, что ранее появилась информация о рекордном росте цены перелета в экономклассе по России. В среднем полет обходился пассажирам в почти семь тысяч рублей за тысячу километров.