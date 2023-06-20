В Венгрии арестовали норвежца, планировавшего подобное Брейвику массовое убийство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Будапеште был задержан 45-летний норвежец, которого подозревают в планах совершить массовое убийство, которое должно было бы превзойти преступление 12-летней давности, совершенное ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком. Об этом во вторник, 20 июня, заявила полиция Венгрии.

Как уточняется, норвежский гражданин, имя которого не разглашается, разместил в интернете предупреждение с сообщением о планах совершить террористической акт. Правоохранители обнаружили это предупреждение и арестовали мужчину по обвинению в намерении совершить массовое убийство в миновавшую субботу, 17 июня.

Арестованный утверждал, что намеревался «превзойти Брейвика». Как отмечают правоохранители, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные и сексуальные преступления.

Предполагает, что задержанный страдает психическим расстройством. На данный момент специалисты проводят экспертизу.

Напомним, в июле 2011 года Андерс Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в центре Осло. Жертвами стали восемь человек, а десятки были ранены. В тот же день террорист совершил вторую атаку, открыв огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии Норвегии, когда погибло 69 человек, а 66 получили ранения.