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НовостиВ мире20 июня 2023 12:33

ЕК призвала 27 стран ЕС выделить дополнительные взносы на 66 млрд евро для Украины

Средства нужно внести до 2027 года, уточнила глава комиссии
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала 27 стран ЕС выделить дополнительные взносы на 66 млрд евро для Украины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала 27 стран ЕС выделить дополнительные взносы на 66 млрд евро для Украины

Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) обратилась ко всем странам Евросоюза с просьбой внести дополнительные взносы на общую сумму в 66 млрд евро до 2027 года. Данные средства должны пойти в том числе на поддержку Украины. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия просит 27 стран ЕС снабдить ее дополнительным финансированием в размере 66 млрд евро до конца многолетнего бюджетного периода», - сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она уточнила, что эти средства планируется направить на помощь Украине, борьбу с миграцией и поддержку конкурентоспособности Евросоюза.

Напомним, ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Украина может получить еще 50 миллиардов евро финансовой помощи от Евросоюза. В то же время план может быть скорректирован до того, как будет официально озвучен, уточнило издание.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что, по словам министра финансов Германии Кристиана Линднера, из-за сокращения национального бюджета страна не имеет возможности вносить дополнительные взносы в казну Евросоюза. По данным издания Welt, немецкая казна существенно сократилась в том числе из-за того, что ФРГ тратила средства на поддержку Украины.