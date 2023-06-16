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НовостиВ мире16 июня 2023 8:45

Welt: у Германии не осталось средств для взносов в ЕС из-за поддержки Украины

Национальный бюджет ФРГ был существенно сокращен, пишет издание
Екатерина КОСОБОКОВА
Welt: у Германии не осталось средств для взносов в ЕС из-за поддержки Украины

Welt: у Германии не осталось средств для взносов в ЕС из-за поддержки Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за сокращения национального бюджета Германия не имеет возможности вносить дополнительные взносы в казну Евросоюза. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Учитывая необходимые сокращения нашего национального бюджета, в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза», - цитирует чиновника Welt.

По данным издания, существенное сокращение национального бюджета Германии произошло, в том числе из-за того, что ФРГ тратила средства на поддержку Украины.

Ранее издание New York Times сообщило, что консенсус о финансировании украинской армии в конгрессе США находится на грани раскола из-за необходимости сокращать расходы на фоне слишком большого государственного долга.

Напомним, страны Запада постоянно говорят о наращивании поставок вооружения Украине. В то же время недавно президент России Владимир Путин заявил о серьезных потерял Вооруженных сил Украины. В частности, украинская армия уже лишилась примерно 25-30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа.