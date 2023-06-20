Замглавы МИД Вершинин назвал 18 июля 2023 года временем завершения зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля 2023 года стало последним днем действия зерновой сделки. Такое заявление во вторник, 20 июня, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, уточнив, что российская сторона «исключает» возможности нового раунда консультаций с Организации Объединенных Наций (ООН) по данной сделке.

«У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», - сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в минувшую субботу, 17 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, о том, что у зерновой сделки, скорее всего, уже нет никаких шансов на дальнейшее существование, указав на невыполнение Киевом, а также западными странами взятых на себя обязательств.