Российский военный Андрей Кравцов получил премию в миллион рублей за уничтожение Leopard Фото: REUTERS

Первый российский военнослужащий Андрей Кравцов получил премию в размере одного миллиона рублей, выданную за уничтожение украинского танка Leopard, переданного ВСУ с Запада. Об этом сообщили во вторник, в пресс-службе Министерства обороны России.

«В Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк «Leopard», вручена денежная премия в размере одного миллиона рублей. Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири»», - говорится в публикации.

Премию Кравцову вручил сенатор Александр Карелин, подчеркнувший, что эти деньги - приятное дополнение, и ни в коем случае не заменяют собой все остальные государственные выплаты, положенные как Кравцову, так и всем остальным российским военнослужащим.

Ранее KP.RU сообщил о том, что постпред России в Вене Михаил Ульянов пошутил о танках Leopard, заявив, что они скоро попадут в Красную книгу, из-за скорости их уничтожения на Украине.