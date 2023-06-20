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НовостиПолитика20 июня 2023 12:40

Лавров: позиция НАТО против заморозки на Украине говорит о желании альянса воевать

Глава МИД РФ заявил, что Москва готова к боевым действиям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров: позиция НАТО против заморозки на Украине говорит о желании альянса воевать

Лавров: позиция НАТО против заморозки на Украине говорит о желании альянса воевать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если Североатлантический альянс выступает против заморозки украинского конфликта, значит, они желают участвовать в боевых действиях, отметив, что Москва к этому готова.

«Если НАТО, устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать, ну, пусть воюют, мы к этому готовы», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства во вторник, 20 июня.

Напомним, днем ранее, 19 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл с официальным визитом в ФРГ, заявил, что Североатлантический альянс выступает против заморозки конфликта на Украине, а также против заключения мирного соглашения на условиях России. По его словам, такие позиции не может включать «справедливый мир».