Евросоюз ограничит обмен технологиями с недружественными странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия представила первую Стратегию экономической безопасности Европейского союза, которая среди прочего предусматривает ограничение торговли и обмена технологиями с недружественными Западу странами. Об этом во вторник, 20 июня, заявила заместитель главы ЕК Маргрете Вестагер.

Представленная стратегия расширит полномочия Брюсселя, предусматривая контроль за технологиями, а также иностранным экспортом и инвестициями. Кроме того, вводятся меры контроля относительно безопасности 5G и 6G.

Стратегия включает инструменты по борьбе с иностранными санкционными ограничениями, а ее задачей названо снижение зависимости Евросоюза от импорта критических ресурсов.

Вестагер уточнила, что полный список технологий двойного назначения, экспорт которых в недружественные Западу страны ограничат, представят к сентябрю этого года.«Технологии будут определяться в зависимости от риска их использования для нарушения прав человека или использования в военных целях», - отметила она.

Напомним, на прошлой неделе ФРГ представила первую в истории страны стратегию нацбезопасности, в которой Россия была названа самой большой угрозой для мира.