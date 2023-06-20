В МИД считают, что гуманитарные миссии ООН на Украине отрабатывают политзаказ Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России обвинило ООН в том, что организация занимается выполнением политических заказов США и Евросоюза, когда организует поставки гуманитарной помощи, игнорируя Херсонскую и Запорожскую области, Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Москва неоднократно предлагала рассмотреть варианты доставки помощи из внутренних районов России по налаженным маршрутам, по которым уже осуществлялось снабжение Донбасса. Все эти предложения были отклонены ООН по указке Киева и его западных кураторов», - сообщили в МИД.

Как отметили в пресс-службе, ООН всегда выбирает для доставки гуманитарной помощи маршруты, пересекающие линию боевого соприкосновения, а также игнорирует новые российские территории. Это приводит к тому, что большая часть помощи попросту не доходит до адресатов, в том числе украинских.

В качестве примера двойных стандартов гуммиссий ООН, в МИД РФ напомнили о том, что организация с 2014 года отправляет помощь в террористический анклав в Идлибе, Сирия, что не было согласовано с Дамаском, и нарушает суверенитет и единство САР.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ООН выразила готовность направить гуманитарную миссию в Херсонскую область. Россия отклонила этот запрос, объяснив это политизацией и двойными стандартами организации.