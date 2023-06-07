ООН заявила о готовности оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

В ООН заявили о готовности оказать помощь жителям пострадавших от разрушения Каховской ГЭС регионов. Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций готова оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.

«Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы достичь всех, кто оказался затронут и нуждается в помощи, но это будет непросто», - сказал Гриффитс в ходе заседания Совбеза ООН по инциденту с Каховской ГЭС. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте ООН, она доступна здесь.

Замгенсека добавил, что ООН готова в любой момент направить в пострадавшие регионы своих представителей и сотрудников гуманитарных миссий.

Напомним, атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 6-го июня.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев атаковал Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба.

Тем временем херсонские власти сообщили о резком росте уровня затопления в Голой Пристани. Глава областного правительства Алексеенко предупредил, что вода может подняться выше крыш домов.