Последний мультфильм режиссёра Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний мультфильм знаменитого японского режиссёра Хаяо Миядзаки выйдет в российский прокат. Права на показ кинокартины выкупила российская компания «Русский репортаж», о чём сообщили в её пресс-службе.

При этом известно, что мультфильмов будет два. Один - последняя работа легендарного режиссёра. Про неё почти ничего неизвестно, кроме того, что рабочее название картины - How do you live? (Как ты живёшь?). Миядзаки работает над ней с 2016 года, и больше выпускать ни одного мультфильма не собирается.

Второй мультфильм - «Ая и ведьма». Это первый проект студии Ghibli, созданный только с применением 3D-анимации. Права на показ также выкупила российская студия, однако эта работа уже имеет другого автора - Горо Миядзаки, сына легендарного Хаяо Миядзаки. Отметим, что «Ая и ведьма» создан по мотивам рассказа писательницы Дианы Уинн Джонс, которая также написала историю, по которой затем Ghibli создали «Ходячий замок Хаула».

Ранее KP.RU сообщил, что в прокат выходит последний фильм с участием актрисы Кэрри Фишер, спустя семь лет после её смерти.