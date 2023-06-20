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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:11

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до 12

Четыре человека погибли
Дарья ЧИПУРНАЯ
Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12

Число пострадавших при взрыве в Тамбовской области выросло до 12

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб РИА Новости.

По данным источника, число пострадавших возросло до 16 человек, четверо из которых погибли.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что 20 июня в МЧС России по Тамбовской области в 14:10 по московскому времени поступило сообщение о хлопке с последующим пожаром в здании местного порохового завода.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали очаг возгорания за 10 минут, однако жертв избежать не удалось. Глава Тамбовской области Максим Егоров обозначил причиной пожара человеческий фактор, исключив вероятность теракта.