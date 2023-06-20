CNN: Хантер Байден признает свою вину по трем обвинениям властей США

Хантер Байден признался в налоговых нарушениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена, признал себя виновным по трем пунктам обвинения в рамках сделки с американской прокуратурой. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо Министерства юстиции в суд штат Делавэр.

Речь идет о двух налоговых правонарушениях, а именно об умышленной неуплате налогов, а также об обвинении, связанным с хранением огнестрельного оружия - пистолета Colt.

"Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он надеется продолжить выздоровление и двигаться вперед", - сообщи адвокат сына Байдена Кристофер Кларк, упомянув зависимость Хантера от наркотиков.

В CNN отметили, что сделка о признании вины отразится на президентских выборах США 2024 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что расследование в отношении Хантера Байдена началось с того, что младший сын президента США забыл в ремонте свой ноутбук с "тоннами" компромата, включая переписку о финансировании биолабораторий на Украине и пикантными ссылками с сайтов для взрослых своему 80-летнему отцу.