Что произошло за день 20 июня: главные новости

Что случилось за день 20 июня: главные события Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во вторник, 20 июня, в Тамбовской области прогремел мощный взрыв, после чего начался не менее серьёзный пожар. Произошло это на пороховом заводе, в городе Котовске. Предварительно было известно о четырёх погибших, позже сообщили, что число пострадавших выросло до 12.

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