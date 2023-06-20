Фото с главой ГУР Будановым после его долгого отсутствия на публике появились в Сети
Фото: REUTERS
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала несколько фото с начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кириллом Будановым, который долгое время не появлялся на публике после сообщений о его тяжелом ранении.
«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», - подписала замглавы внешнеполитического ведомства фото.
На одной из фото были запечатлены Буданов, Джапарова, а также посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда. Глава ГУР Украине на представленном снимке выглядит совсем иначе - побрит налысо. На втором фото Буданов единственный из пяти человек не смотрит в камеру.
Фото с главой ГУР Будановым после его долгого отсутствия на публике появились в Сети
Фото: из соцсетей
Обе фотографии были сделаны на улице, а дата или время не были указаны.
Сообщения о тяжелом ранении главы ГУР Украины появляются в СМИ и соцсетях с конца мая этого года. Сам же Буданов долго не появлялся на публике или в видеоэфирах. Официальный представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя вопрос о состоянии здоровья главы ведомства, заявил, что у руководителя «отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит».