Фото с главой ГУР Будановым после его долгого отсутствия на публике появились в Сети Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала несколько фото с начальником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Кириллом Будановым, который долгое время не появлялся на публике после сообщений о его тяжелом ранении.

«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», - подписала замглавы внешнеполитического ведомства фото.

На одной из фото были запечатлены Буданов, Джапарова, а также посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда. Глава ГУР Украине на представленном снимке выглядит совсем иначе - побрит налысо. На втором фото Буданов единственный из пяти человек не смотрит в камеру.

Фото с главой ГУР Будановым после его долгого отсутствия на публике появились в Сети Фото: из соцсетей

Обе фотографии были сделаны на улице, а дата или время не были указаны.

Сообщения о тяжелом ранении главы ГУР Украины появляются в СМИ и соцсетях с конца мая этого года. Сам же Буданов долго не появлялся на публике или в видеоэфирах. Официальный представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя вопрос о состоянии здоровья главы ведомства, заявил, что у руководителя «отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит».