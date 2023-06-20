Лавров высмеял претензии НАТО к внешней политике Китая анекдотом про СССР Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о позиции Североатлантического альянса в отношении Пекина, высказавшись о претензиях блока анекдотом про Советский Союз.

«Недавно Столтенберг... заявил, что НАТО не может наблюдать спокойно за тем, как Китай приближается к Североатлантическому альянсу, прямо как в том анекдоте … что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», - приводит Lenta.ru заявление главы российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лавров, такими заявлениями в альянсе «подтверждают свои глобальные претензии».

Как писал сайт KP.RU, Лавров также отреагировал на заявление Столтенберга о том, что альянс выступает против заморозки украинского конфликта. По его словам, подобная позиция НАТО значит, что они желают участвовать в боевых действиях, отметив, что Москва к этому готова.