Interia: Запад склонит Украину к переговорам в случае провала наступления ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержка Киева со стороны западных стран уже пошатнулась, однако самым черным сценарием для Украины станет провал наступления украинских войск. Об этом пишет польский портал Interia.

Как говорится в статье, на данный момент Киеву нужно доказать своим союзникам, что их вложения окупаются на поле боя.

«Дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Украины зависит от успеха украинского контрнаступления. Как и репутация президента США», - сказано в статье, где отмечается, что отсутствие успеха в наступлении будет катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского и способно нарушить планы президента США Джо Байдена.

Отмечается, что похожая картина сложилась в Европейском союзе, поскольку в вопросах массовых поставкок вооружения Киеву многие страны подошли к порогу своих возможностей. «Прекращение или ограничение поставок в нынешней ситуации означало бы, что союзники обрекают Киев на поражение», - сказано в публикации.

Напомним, сегодня, 20 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной российской армии, особенно отметив подготовку линий с минными полями и окопы.