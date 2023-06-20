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НовостиПолитика20 июня 2023 13:42

Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной РФ

Генсек НАТО отметил подготовку линий с минными полями и окопы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России

Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной российских войск. Такое заявление во вторник, 20 июня, сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением. Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами», - заявил генсек НАТО.

Напомним, накануне бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что провал попыток украинской армии начать обещанное широкомасштабное наступление показывает плохую подготовку ВСУ. По его словам, Киев не может правильно начать наступление из-за преимущества Вооруженных сил (ВС) России в воздухе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что всего за три дня попыток наступления ВСУ потеряли до 3715 военных, а также десятки единиц военной техники.