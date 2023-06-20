Госдума приняла закон о штрафах за пересылку данных россиян через иностранные мессенджеры Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ приняла закон об административной ответственности для государственных служащих и финансовых организаций, использующих иностранные мессенджеры для пересылки данных россиян.

Как уточнил ранее один из соавторов проекта - замглавы комитета по информационным технологиям Антон Горелкин, законопроект предусматривает штраф только для тех, кто начнет глубоко интегрировать иностранные мессенджеры в свои рабочие процессы, которые связаны с оборотом персональных данных, а также финансовой информации.

«Но лично я уже давно прекратил пересылать любые документы в WhatsApp и Telegram - вместо него я использую VK Мессенджер», - отметил политик.

При принятии проекта закона, штраф для должностных лиц предусмотрены в рамках от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 до 700 тысяч рублей.

Напомним, сегодня, 20 июня, Госдума также одобрила проект закона о ставке НДФЛ в 13-15% для работающих за границей россиян.