Подводник Борисов: поиск в Атлантике батискафа с туристами осложняют обломки «Титаника» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 20 июня из Атлантики пришли новости, что спускаясь к «Титанику» пропал батискаф с туристами. На борту находились состоятельные пассажиры, один из них – британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг. Спустя несколько часов аппарат вышел на связь с глубины в 3,8 тысяч метром. У аппарата проблемы, он застрял, а запаса кислорода хватит до четверга.

Бывший председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения, вице-адмирал запаса ВМФ России, доктор технических наук Тенгиз Борисов отмечает, что спасительная операция не будет простой.

Главные сложности — это большая глубина, большое давление и наличие на грунте огромного количества обломков. Найти батискаф не так просто, в таких условиях все приборы ерундят и зашкаливают. К тому же, в воде кромешная тьма и спасатели должны обладать сильным источником света, чтобы освещать район поиска. Самые сильные устройства могут пробить толщу воды на несколько метров.

При падении «Титаник» разделился на две части, так что нужно будет обследовать и один и второй фрагмент.

- Точно неизвестно, к какому они погружались, где могли зацепиться, поэтому все далеко не так просто, — поделился вице-адмирал с Lenta.ru.

Не стоит забывать про ограниченные возможности беспилотных подводных аппаратов. У них небольшая скорость и энергоемкость.

- Несколько часов, десятков часов — потом надо всплывать, подзаряжать аппарат, - говорит он.

Есть глубоководные аппараты, которые спускаются по кабелю, но они движутся медленно. Не более 2-3 узлов в час, а если против течения, то получится еще медленнее.

Если батискаф застрял между обломками, то не факт, что беспилотник поможет ему выбраться.

Есть и другое мнение: если пропавший в Атлантическом океане батискаф с туристами не всплывет самостоятельно, то спасти людей будет невозможно, передает "360".

А тем временем, У пассажиров пропавшего во время экскурсии к «Титанику» батискафа может начаться гипертоническая болезнь.

Об этом Пятому каналу заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, перечисляя возможные проблемы со здоровьем, которые могут настигнуть людей на океанских глубинах.

Одной из самых серьезных сложностей для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа «Титан» сейчас являются падение температуры внутри подводного аппарата и медленные темпы осуществления спасательной операции, передает газета "Известия".