В ООН заявили о продолжении работы с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) продолжает работу с Москвой и Киевом для продолжения функционирования зерновой сделки. Такое заявление во вторник, 20 июня, на брифинге сделал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Таким образом представитель генсека ООН прокомментировал заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинин, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля 2023 года было последним днем действия зерновой сделки, отметив, что России «исключает» возможности нового раунда консультаций с ООН.

«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы», - заявил представитель ООН, указав на намерения продолжить данную работу, «насколько это возможно».