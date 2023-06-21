Сергей Собянин: "Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены" Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты KP.RU пообщались с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Один из вопросов затронул тему нагрузки на бюджет города.

Ранее сообщалось, что все ключевые программы города, в том числе и социальные, продолжают работать. С января 2023 года выросли столичные выплаты и пособия. Однако для бюджета такая нагрузка будет посильной, заверил глава города.

"На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6 - 7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены", — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва в 2022 году выполнила все планы по доходам бюджета, несмотря на санкционное давление Запада.