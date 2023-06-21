Сергей Собянин перечислил способы увеличения доходов бюджета Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин, беседуя с корреспондентом KP.RU, рассказал о том, каким образом формируется бюджет столицы России, а самое главное – что является основой роста городской казны в 2023 году. По словам главы города, работа над ростом доходов ведется на протяжении последних 12 лет.

«У нас в Москве самый активный и творческий малый бизнес. Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов - четверть бюджета Москвы», - рассказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил еще три источника постоянного роста доходов. Прежде всего, это знаменитое московское благоустройство, которое повышает качество жизни, привлекает более серьёзных специалистов и более богатый бизнес. Другой источник – льготы для промышленности, благодаря которым растет производство, а вместе с ним и прибавляются отчисления.

«Есть традиционные налогоплательщики - банки, страховщики, строители, торговля, IT и многие другие. Все они работают в Москве, а значит, и налоги идут в бюджет города», - подытожил мэр Москвы.