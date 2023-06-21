Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
20 июня 2023 22:00

Сергей Собянин перечислил способы увеличения доходов бюджета Москвы

Мэр российской столицы ответил на вопросы “Комсомольской правды”
Сергей КУДРИН
Сергей Собянин перечислил способы увеличения доходов бюджета Москвы

Сергей Собянин перечислил способы увеличения доходов бюджета Москвы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин, беседуя с корреспондентом KP.RU, рассказал о том, каким образом формируется бюджет столицы России, а самое главное – что является основой роста городской казны в 2023 году. По словам главы города, работа над ростом доходов ведется на протяжении последних 12 лет.

«У нас в Москве самый активный и творческий малый бизнес. Каждый бизнесмен или самозанятый платит в бюджет вроде бы немного. Но когда речь идет о миллионах людей, то вместе они обеспечивают сотни миллиардов рублей доходов - четверть бюджета Москвы», - рассказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил еще три источника постоянного роста доходов. Прежде всего, это знаменитое московское благоустройство, которое повышает качество жизни, привлекает более серьёзных специалистов и более богатый бизнес. Другой источник – льготы для промышленности, благодаря которым растет производство, а вместе с ним и прибавляются отчисления.

«Есть традиционные налогоплательщики - банки, страховщики, строители, торговля, IT и многие другие. Все они работают в Москве, а значит, и налоги идут в бюджет города», - подытожил мэр Москвы.