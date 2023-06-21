Сергей Собянин пообещал открыть полноценную линию метро в районе Северный в 2023 году Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью KP.RU сообщил, что уже в 2023 году будет открыта новая линия метро. Люблинско-Дмитровская ветка станет долгожданной для жителей района Северный. Она объединит три станции, которые уже достраивают: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».

— Когда еще в конце нулевых годов стоял в пробках на Дмитровском шоссе, меня всегда поражал этот район. Огромные многоэтажки, и никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться, — вспоминает Сергей Собянин.

Чтобы исправить ситуацию, городским властям пришлось проделать колоссальную работу. Первым этапом стала реконструкция Дмитровского шоссе, на втором запустили МЦД-1. Сделать район еще более транспортно доступным поможет Люблинско-Дмитровская линия метро.