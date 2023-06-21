Сергей Собянин: "Мне придает силы получение реальных результатов и доверие москвичей" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что помогло ему выдержать такие трудные три года, когда город столкнулся эпидемией коронавирусной инфекции, а потом санкционными ограничения. По его словам, ему придает силы доверие со стороны москвичей.

«Силы придает получение реальных результатов и, конечно, доверие москвичей», - заявил KP.RU глава российской столицы.

Напомним, на прошлой неделе, 14 июня, Собянин предоставил Московской городской избирательной комиссии документы, которые необходимы для регистрации кандидатом в мэры столицы. В соответствии с Избирательным кодексом Москвы градоначальник лично передал в избирком свое заявление о согласии баллотироваться, а также предоставил комиссии данные о своих доходах и имуществе.

Как писал сайт KP.RU, на выборы мэра Москвы 2023 года Собянин выдвигается кандидатом от «Единой России». Секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак отметил, что под руководством этого градоначальника российская столица превратилась в процветающий и комфортный мегаполис.