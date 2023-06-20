Пассажиры пропавшего у «Титаника» батискафа могут замёрзнуть до того, как у них закончится кислород Фото: REUTERS

Пассажиры батискафа «Титан», погрузившегося к затонувшему «Титанику», рискуют не задохнуться от недостатка кислорода, а замёрзнуть насмерть, ввиду крайне низких температур на глубине, где находится остов легендарного лайнера. Об этом сообщил океанограф Дэвид Галло, в беседе с CNN.

«Это как визит на другую планету... Это бессолнечная, холодная среда и высокое давление», - заявил Галло.

Он подчеркнул, что на такой глубине температура воды составляет порядка нуля градусов по Цельсию, может быть лишь немногим выше, и вряд ли люди внутри батискафа готовы выдерживать такие температуры длительное время.

Ранее KP.RU сообщил, что береговая охрана США рассчитала оставшиеся запасы воздуха на батискафе «Титан». По их расчётам, пассажиры смогут дышать ещё около 40 часов. Это крайние сроки, за которые спасатели должны найти подводный аппарат.