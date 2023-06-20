Береговая охрана США сообщила, что воздуха на батискафе «Титан» осталось на 40 часов

Береговая охрана США: воздуха на пропавшем в Атлантике «Титан» осталось на 40 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

Воздуха на туристическом батискафе «Титан», пропавшем на пути к обломкам «Титаника», осталось только на 40 часов. Такое заявление сделал представитель береговой охраны США Джейми Фредерик.

«Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40-41 час», - заявил представитель береговой охраны США.

Фредерик пояснил, что, если аппарат не был поврежден и до сих пор функционирует, то воздуха в нем хватит только до 13:30 мск четверга, 22 июня. Как уточнил представитель береговой охраны, поисковые усилия на данный момент не дали результатов.

Напомним, подводный спускаемый аппарат «Татан», который использовали для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник», пропал в Атлантическом океане, примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.

Как писал сайт KP.RU, накануне госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль сообщил, что Французский институт исследований моря направил к месту исчезновения батискафа свой корабль Atlante с роботом, который предназначен для работ на глубине до 6 километров.