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НовостиПроисшествия20 июня 2023 19:14

Зона поисков пропавшего батискафа «Титан» составила 15 тысяч квадратных километров

Местонахождение батискафа пытаются установить звукоулавливающими буйками
Сергей КУДРИН
Зона поисков пропавшего батискафа «Титан» составила 15 тысяч квадратных километров

Зона поисков пропавшего батискафа «Титан» составила 15 тысяч квадратных километров

Фото: EAST NEWS

Поисковая операция в Атлантическом океане, целью которой является туристический батискаф «Титан», продолжается. Зона поисков расширена до 15 тыс. квадратных километров, в основном работа ведётся с воздуха, и при помощи звукоулавливающих буйков. Об этом сообщил официальный представитель береговой охраны США Джон Могер, в эфире телеканала ABC News.

Спасатель подчеркнул, что над северной частью Атлантики уже осмотрена территория, размером равная примерно штату Коннектикут - 14,8 тыс. квадратных километров. В связи с отсутствием результатов этой деятельности, США и Канада приняли решение расширить применяемый перечень методов, и начали разбрасывать звукоулавливающие буйки.

«Если они (находящиеся на борту батискафа) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение», - говорит Могер.

Напомним, батискаф погрузился в воскресенье, и пропал спустя 1 час 45 минут после начала экспедиции к обломкам «Титаника». На борту находятся 5 человек, среди которых миллиардер Хамиш Хардинг.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пассажиры батискафа рискуют замёрзнуть насмерть до того, как у них закончится кислород.