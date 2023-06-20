Зона поисков пропавшего батискафа «Титан» составила 15 тысяч квадратных километров Фото: EAST NEWS

Поисковая операция в Атлантическом океане, целью которой является туристический батискаф «Титан», продолжается. Зона поисков расширена до 15 тыс. квадратных километров, в основном работа ведётся с воздуха, и при помощи звукоулавливающих буйков. Об этом сообщил официальный представитель береговой охраны США Джон Могер, в эфире телеканала ABC News.

Спасатель подчеркнул, что над северной частью Атлантики уже осмотрена территория, размером равная примерно штату Коннектикут - 14,8 тыс. квадратных километров. В связи с отсутствием результатов этой деятельности, США и Канада приняли решение расширить применяемый перечень методов, и начали разбрасывать звукоулавливающие буйки.

«Если они (находящиеся на борту батискафа) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение», - говорит Могер.

Напомним, батискаф погрузился в воскресенье, и пропал спустя 1 час 45 минут после начала экспедиции к обломкам «Титаника». На борту находятся 5 человек, среди которых миллиардер Хамиш Хардинг.

Ранее KP.RU сообщил о том, что пассажиры батискафа рискуют замёрзнуть насмерть до того, как у них закончится кислород.