В Волоколамске горит завод паллет на площади 6000 квадратных метров

В подмосковном Волоколамске горит цех поддонов на заводе по производству паллет. Фото: кадр из видео МЧС.

В Волоколамске загорелся завод по производству паллет. Пожар произошел вечером во вторник 20 июня, сообщает МЧС России. Информация о пожаре поступила в соответствующие службы в 22.20.

Возгорание началось в одноэтажном цеху, где делают поддоны. Вначале сообщалось, что площадь пожара составляет около трех тысяч квадратных метров, потом, по данным МЧС, огонь распространился на 6000 квадратных метров, огонь перекинулся на готовую продукцию – поддоны, складированные на улице.

Правоохранительные органы рассматривают короткое замыкание как предварительную версию возникновения пожара, информирует прокуратура Московской области.

«По предварительной информации причиной пожара явилось короткое замыкание», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о взрыве и пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области. При инциденте погибли пять человек, есть пострадавшие. Предположительно, причиной трагедии стал человеческий фактор.