СК: при взрыве на пороховом заводе в Тамбовской области погибли уже пять человек

В Следственном комитете рассказали, что число погибших от взрыва на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до пяти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество погибших после взрыва и пожара на пороховом заводе в Тамбовской области увеличилось до пяти после того, как в больнице скончался раненый в результате ЧП рабочий.

«Пятый рабочий умер в больнице», - цитирует РИА Новости сообщение СУ СК России по Тамбовской области.

Ранее сообщалось о гибели четверых человек во время инцидента на заводе в Котовске Тамбовской области.

Также сообщалось, что различные травмы получили 12 человек.

Напомним, пожар начался в здании порохового завода в городе Котовске Тамбовской области во вторник, 20 июня. Как заявил глава региона Максим Егоров, причиной возгорания стал человеческий фактор. Пожар начался после сильного хлопка.

Сообщалось, что Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих во время инцидента на пороховом заводе. Напомним, все погибшие – сотрудники организации, производившей ремонт в одном из помещений завода.