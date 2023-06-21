Гидрометцентр предупредил о ночных заморозках в четырех регионах России

Россиян предупредили о ночных заморозках в июне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нескольких российских регионах ожидаются ночные заморозки. Сообщение об этом размещено на сайте Гидрометцентра с пометкой «экстренная информация».

Сообщается, что столбик термометра в течение двух ночей будет опускаться до двух градусов ниже ноля.

«21-22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях ожидаются заморозки (температура ночью до -2°)», - сказано в сообщении.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Оренбургской области также ожидаются ночные заморозки. Здесь температура до -2 в темное время суток продержится дольше – с 21 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что погода побила морозные рекорды почти столетней давности в Самарской области в июне 2023. Отклонения от многолетних значений зафиксировали в нескольких населенных пунктах региона.

Сайт KP.RU писал, что 13 июня град величиной с яйцо обрушился на Осетию. Из-за стихии был закрыт аэропорт, перекрыты дороги.

Тем временем в Дагестанском Буйнакске град повредил более 2000 домов, 20 школ и детсадов.