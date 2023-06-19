В Дагестанском Буйнакске град повредил более 2000 домов, 20 школ и детсадов

В Дагестане град повредил более 2000 домов, школы и детские сады. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В городе Буйнакск в Дагестане более двух тысяч домов пострадали в результате ливней и града в субботу 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«По предварительным данным, повреждения получили более двух тысяч частных домовладений, 33 жилых высотных дома, семь школ, 14 детсадов», - сказано в сообщении в Telegram-канале правительства.

В большинстве домов повреждены крыши, из-за трещин в них затоплены комнаты и испорчена мебель. В городе созданы 25 межведомственных групп, они проводят подворные обходы, чтобы выявить факты нанесенного стихией ущерба, сообщил мэр Исламудин Нургудаев. Мэр уточнил, что осмотрено уже 750 частных домовладений и 33 высотных жилых дома, которые получили повреждения. Сообщается, что будет создана республиканская комиссия для оценки ущерба.

Тем временем во Владикавказе из-за сильных ливней затопило некоторые дома, в отдельных районах города повалены деревья, а жителей города эвакуируют. Из-за наводнения в городе был введен режим ЧС.

Ранее сайт KP.RU писал, что на юге России бушует непогода, совершенно нетипичная для этих краев в мае и уж тем более начале лета. В Ставропольском крае из-за ливневых потоков размывает дороги, на Северном Кавказе с гор льются потоки воды, а в Кубани на урожай покушается град размером с перепелиное яйцо.