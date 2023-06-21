Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Украинские войска на протяжении трех дней безуспешно пытаются атаковать на Краснолиманском направлении и несут при этом серьезные потери. Об этом рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера на населенные пункты Кременная и Лисичанск, — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Ямполь, Терны, Серебрянка, Торское и Белогоровка. Все атаки ВСУ были успешно отражены, а прорыва линии обороны не случилось ни на одном из участков.

Также Марочко добавил, что украинские подразделения несут серьезные потери в живой силе и технике, но по-прежнему предпринимают попытки атак после восполнения потерь и перегруппировки.

Ранее KP.RU рассказывал, как российский танк на Краснолиманском направлении успешно провел бой против трех танков противника. Один из них он уничтожил, а два других смогли уехать.