Минобороны: российские войска сбили три украинских беспилотника в Подмосковье

В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал Фото: соцсети

Министерство обороны Российской Федерации в среду, 21 июня, проинформировало о том, что российскими войсками были сбиты три беспилотника на территории Московской области. Таким образом была пресечена попытка атаки со стороны киевского режима.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», - сказано в заявлении ведомства.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что все три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как следствие, беспилотники потеряли управление и потерпели крушение.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что в результате случившегося никто не пострадал. Не было и каких-либо разрушений, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал о том, что утром 21 июня в Наро-Фоминском городском округе были обнаружены осколки дронов самолетного типа. Глава региона отмечал, что беспилотники направлялись к складам одной из воинских частей, но их удалось остановить действиями российских военных.

На встрече с военкорами, которая прошла 13 июня, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что города РФ будут защищены от атак беспилотников. По его мнению, борьба с атаками дронов является решаемой задачей.