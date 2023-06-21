Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна* за отсутствие маркировки иноагента Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Савеловский суд Москвы в среду, 21 июня, оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна*. Поводом для наказания стало то, что артист не указал в социальных сетях свой статус иностранного агента.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы Моргенштерн* А. Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», - цитирует пресс-службу суда ТАСС.

В суде уточнили, что решением суда рэпер получил штраф в 40 тысяч рублей. Такое наказание последовало за то, что Моргенштерн* сделал три поста в своих соцсетях, однако не сопроводил их пометкой о статусе иноагента.

Напомним, Министерство юстиции РФ включило артиста в список физических лиц-иноагентов в мае 2022 года. Как следует из реестра на сайте ведомства, рэпер получал финансирование из-за рубежа на осуществление политической деятельности.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как живет Моргенштерн* в Дубае после закрытия бизнеса. Как выяснилось, артист торгует автомобилями, а также поет на корпоративах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России