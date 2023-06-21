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НовостиПолитика21 июня 2023 8:11

Минобороны пресекло попытку теракта тремя дронами по объектам в Московской области

Все беспилотники были подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны пресекло попытку теракта тремя дронами по объектам в Московской области

Минобороны пресекло попытку теракта тремя дронами по объектам в Московской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ пресекло попытку украинских войск совершить атаку тремя беспилотниками по объектам, расположенным в Московской области. Об этом в среду, 21 июня, заявили в российском военном ведомства.

Уточняется, что в результате неудавшейся атаки нет пострадавших, а также каких-либо разрушений.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», - сказано в заявлении министерства.

Как говорится в заявлении военного ведомства, все дроны были подавлены при помощи средств радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение.

Напомним, сегодня, 21 июня, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также сообщил о безуспешных попытках украинских войск атаковать территории на Краснолиманском направлении. По его словам, ВСУ уже на протяжении трех дней несут серьезные потери.