Россиянам назвали страны для дешевого отдыха вместо подорожавших курортов в Турции

Стоимость отдыха в Турции для российских туристов за год выросла на 30% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летний сезон отпусков в 2023 году начался с колоссального роста цен на отдых в Турции для российских туристов. Однако существуют альтернативные страны для комфортного отдыха с более приятным ценником. О них рассказала туроператор Надежда Тарбаева.

Одним из таких вариантов вместо подорожавшим турецким курортам являются Мальдивы. "По традиции именно на лето мальдивские отели выпускают крайне выгодные спецпредложения. Это скидки до 30-40%, и апгрейды номеров, бесплатное проживание и питание до двух детей младше 12 лет", - сказала Тарбаева агентству ФАН.

Другой альтернативой является Греция. Для перелета из России потребуется всего одна пересадка. "В отелях рады гостям из России. Визу по-прежнему можно получить, если корректно подать документы заранее", - уточнила турагент, отметив, что, несмотря на рост стоимости тура из-за усложнившейся логистики, российские путешественники продолжают активно выбирать именно Грецию для отдыха "Всё включено" летом.

Для любителей азиатской тематики понравятся цены на отдых в Таиланде и Шри-Ланке, добавила Тарбаева. У российских туристов с детьми также вырос интерес к отдыху на Сейшелах, куда есть прямой рейс, а также на Маврикии. На островное государство в Индийском океане можно добраться с удобными пересадками.

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