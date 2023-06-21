Пушилин: российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили и на данный момент полностью контролируют укрепрайон «Зверинец», который находится на Марьинском направлении,

«По Марьинскому направлению - там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили», - заявил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live», отметив, что теперь укрепрайон полностью контролируется российскими подразделениями.

Напомним, накануне на закрытой части общения с военкорами президент России Владимир Путин назвал героической работу российских бойцов в Марьинке, сообщив также, что звонил командиру в Марьинке, который координирует работу и подразделений Чечни, и подразделений Министерства обороны, спросив о том, как у него выстроены отношения с военнослужащими. «И он, не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья"», - рассказал российский лидер.