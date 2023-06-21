ФСБ показала документы, доказывающие стремление нацистов развязать мировую войну

Последний генерал-фельдмаршал армии нацистской Германии Фердинанд Шернер. Фото: ФСБ

ФСБ России показала архивные документы, которые доказывают стремление гитлеровской Германии развязать мировую войну. Кадры были обнародованы спецслужбой перед 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

В архивной документации хранились показания пленного последнего генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шернера, но теперь их фотокопии стали доступны общественности.

Шернер был предан идеям национал-социализма. Он заручился довериям Гитлера и получил в командование группы армий "Южная Украина", "Центр" и "Север". 15 мая 1945 года Шернер сдался в плен американцам, которые затем передали его советской стороне. В 1955 году он вернулся в ФРГ, где скончался в Мюнхене в 1973-м в возрасте 81 года.

Советская военная контрразведка "Смерш" выявила у Шернера данные о секретном плане предстоящего нападения Германии на СССР. Немец рассказал, что он и его товарищи на самом деле хотели войны из-за Версальского договора, который поставил Германию "в совершенно невозможное экономическое положение".

"Национал-социализм мог означать только войну. И любое утверждение о том, что мы не хотели войны, явилось бы только извращением истории", - вспоминал пленный немецкий генерал-фельдмаршал, ставший "любимчиком" Гитлера.

По словам Шернера, союз Третьего рейха с Италией и Японией мог означать только "империалистское объявление войны всему миру". Кроме того, руководство фашистской Германии и не думало следовать советско-германскому пакту о ненападении, подписанный 23 августа 1939 года в Москве.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом.