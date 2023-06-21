Спикером парламента Финляндии стал призывавший убивать россиян депутат Халла-ахо

Спикером парламента Финляндии стал депутат, призывавший к убийству россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пост спикера парламента Финляндии занял депутат от националистической партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, который ранее призывал к убийству российских солдат. Об этом сообщает РИА Новости с места событий.

Юсси Халла-ахо был избран спикером финского парламента при повторном голосовании, так как в первый раз число голосовавших не совпало с количеством присутствующих на заседании депутатов. Халла-ахо в итоге набрал 134 голоса из 200. Голосование было тайным.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в январе 2023 года Юси Халла-ахо призывал "убивать русских солдат", а также просил помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, финский политик признался, что через онлайн-сервис для пожертвований "отправил привет России", купив на украинской ракете место для текста.