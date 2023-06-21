Bloomberg: ЕС не может законно изъять все замороженные российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Европейского союза пришли к выводу, что они не смогут законно изъять замороженные российские активы. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, власти Европейского союза собираются сосредоточиться на временном использовании российских активов.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию от того, что бы направлять российские активы на помощь Киеву. Как сообщало издание, использование российских активов, которые были заморожены на территории Европейского союза, может значительно навредить евро, а также подорвать доверие к европейской валюте.

Ранее KP.RU писал о том, что Европейский союз заморозил на своей территории около 200 млрд евро, принадлежащих Российской Федерации.