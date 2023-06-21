Россиян предупредили о росте цен на пиво

В России предсказали рост цен на пиво и сидр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цены на пиво и сидр в России могут вырасти в ближайшее время до десяти процентов. Такое мнение выразил президент российской пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

"На сегодняшний день средняя стоимость пива в розничной торговле составляет порядка 140 рублей за литр, а в разливном сегменте — 100 рублей за литр. Что касается сидра — средняя стоимость порядка 170 рублей за литр. Учитывая темпы инфляции и рост цен в прошлом году текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%", - сказал Дурдыев в разговоре с KP.RU.

Специалист считает, что стремление потребителей к экономии усугубит ситуацию с нелегальным рынком. Дурдыев призвал усилить контроль, а также заменить категорию «пивных напитков» на «пиво специальное», чтобы избежать трагедий с массовыми отравлениями.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи со скандалом со смертельным отравлением суррогатным напитком "Мистер Сидр" призвала бороться со свободным обращением метанола и не допускать его к производству алкогольной продукции в России.