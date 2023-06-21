МО РФ сообщило о сдаче восьми бойцов ВСУ в плен на Краснолиманском направлении

Восемь украинских военнослужащих сдались в плен Фото: REUTERS

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки сдались в плен на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке от 21 июня 2023 года.

Еще один украинский военнослужащий сдался в плен на Купянском направлении, заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что за сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили до 135 бойцов ВСУ, а также боевую машину пехоты, две боевые бронемашины, гаубицу Д-30 и три "Гвоздики".

Напомним, в июне Владимир Рогов и Денис Пушилин отметили рост числа сдающихся в плен украинских бойцов на Запорожском и Донецком направлениях соответственно.

Ранее пленный украинец Алексей Куприенко раскрыл предательство своего командира в ВСУ, отметив, что тот оставил своих солдат погибать, а сам сбежал.