"Оставил нас и убежал": Пленный украинец рассказал о предательстве своего командира

Пленный украинец обвинил своего командира в больших потерях его роты Фото: REUTERS

Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Куприенко обвинил своего командира в больших потерях своей роты в ходе текущего наступления. По его словам, их командир относился к своим подчиненным как к пушечному мясу, при этом сам не приближался к линии столкновения ближе чем на два - три километра.

“На позициях нас было шесть человек. Из шести человек все "двухсотые" (погибли), остался живым только я. Потери у нас очень большие. Я остался только живой, а командир наш, роты, он просто убежал. Все потери, это просто вина командира”, — поделился военный.

Также он отметил, что бойцов его подразделения отправили в бой абсолютно без подготовки. При этом командование игнорировало все их проблемы и жалобы.

Напомним, издание Wall Street Journal отмечало, что бойцы ВСУ сразу после начала обещанного наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники западных союзников.

При этом ранее другой плененный украинский солдат рассказывал журналистам, что командование ВСУ после провала штурма российской линии обороны решило отправить в новую атаку подразделения, не предназначенные для выполнения подобных задач.