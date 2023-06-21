Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе Времевского выступа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 21 июня, заявило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удары по подразделениям украинских войск, расположенным в районе Времевского выступа. Как отмечают в российском военном ведомстве, в результате удара было уничтожено пять единиц техники,

В заявлении министерства сообщается, российской оперативно-тактической и армейской авиацией в районе Времевского выступа были нанесены удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в районах Новодонецкого и Сторожевого Донецкой Народной Республики (ДНР), а также Левадного Запорожской области.

Уточняется, что в результате уничтожены один танк, боевая машина пехоты (БМП), а также три боевые бронированные машины.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 июня, российские военные нанесли групповой удар по местам хранения ВСУ военной техники иностранного производства. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, все объекты были поражены.