Путин: в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат"

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят стратегические ракетные комплексы "Сармат". Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят стратегические ракетные комплексы "Сармат".

“В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой”, — отметил президент.

Напомним, в конце 2022 года генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь сообщил о запуске серийного производства стратегической ракеты "Сармат".

На сегодняшний день “Сармат” не только является самой мощной ракетой в мире, но и обладает наибольшим радиусом поражения, из-за чего такие ракеты способны уничтожать любую цель на любом континенте, подлетая с любой стороны. Из-за неограниченных возможностей по траекториям поражения практически невозможно эффективно противодействовать данному классу ракет современными системами ПВО.