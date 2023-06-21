Путин: ядерная триада РФ позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, сообщил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил. Такое заявление он сделал на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Москве.

Глава государства напомнил, что одной из важнейших задач является развитие ядерной триады, которая гарантирует безопасность России, а также глобальную стабильность.

«Российская ядерная триада позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», - подчеркнул российский лидер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерная триада продолжает обеспечивать стратегическое сдерживание внешних угроз. Кроме того, по его словам, силами министерства оказывается техническое оснащение и модернизация оборонительных комплексов.

Глава российского оборонного ведомства также рассказывал о том, что в ракетных войсках стратегического назначения РФ завершено перевооружение двух полков на "Ярс", а также заступил на дежурство полк, в составе которого есть "Авангард".

Новость дополняется