Шойгу: коллективный Запад развернул против России настоящую войну

Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад начал настоящую войну против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный Запад начал настоящую войну в отношении России. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших учебных военных заведений в среду, 21 июня.

"Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и государственные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - заявил Шойгу на встрече с выпускниками военных вузов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начавшаяся специальная военная операция против киевского режима для защиты жителей Донбасса сейчас продолжается в качестве "фактической войны между Москвой и коллективным Западом".