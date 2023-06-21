Легойда: Церковь в первую очередь заинтересована в сохранности иконы "Троица" Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Легойда в интервью радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что церковь в первую очередь заинтересована в сохранности иконы «Троица».

«Странно было бы, если бы церковь не понимала значимости этой иконы. Церковь в первую очередь, по крайней мере, точно не меньше, чем кто бы то ни было, заинтересована в сохранности иконы», - заявил Легойда.

Он добавил, что по данному вопросу РПЦ находится в полном взаимопонимании с Минкультом РФ и Третьяковской галереей.

Легойда также рассказал, что в настоящее время икона находится в капсуле, в которой соблюдается соответствующий температурный режим и режим влажности.

«Святейший Патриарх говорил, что икона вернется к месту своего исторического пребывания в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где и находится исторический иконостас, над которым работали и Андрей Рублев, и его ученики», - напомнил глава Синодального отдела.

Напомним, о том, что знаменитую икону Андрея Рублева «Троица» после многочисленных обращений и просьб граждан вернут на историческое место - в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, стало известно в мае этого года. Тогда отмечалось, что перед этим святыню выставят в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.

Минкульт РФ ранее информировал о том, что святыню установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора. В ведомстве отмечали, что за иконой будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.